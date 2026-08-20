El petróleo de Texas sube el 2,33 %, tras las declaraciones de Bessent sobre Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, que sirven de referencia en Estados Unidos, sumaron dos dólares respecto al cierre anterior.

Bessent sugirió este jueves -en una entrevista en CNBC- que Washington no reanudará sus ataques contra Irán mientras aplica una campaña coordinada de "presión económica máxima" contra Teherán, y puso a Venezuela y Cuba como ejemplos de que la combinación de "bloqueo" y sanciones dan resultados.

Así mismo, el secretario especificó que Washington busca imponer "la mayor campaña coordinada de aislamiento económico en la historia del mundo" contra Irán, para lo que EE.UU. acudirá a sus propios aliados con la disyuntiva del "con nosotros" o "contra nosotros", y empleará "toda su capacidad y fuerza" contra aquellos que hagan negocios con Teherán.

El alto funcionario especificó que EE.UU. sancionará la transferencia de dinero o la compra de petróleo a Irán, detalló que algunos países "están realizando transferencias de barco a barco en el mar" y urgió a sus "aliados y el resto del mundo" a que "tomen una decisión".

En la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una nueva ofensiva económica contra Irán que calificó como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país, con la que busca cortar las vías de financiación y apoyo económico a la república islámica.

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A esto se suma que Emiratos Árabes Unidos anunció el martes pasado la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, después de que las autoridades emiratíes detectaran el lanzamiento de dos misiles balísticos iraníes hacia su territorio.