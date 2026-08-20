El superávit comercial de Argentina crece el 133 % interanual en julio

El saldo positivo de julio implicó, sin embargo, una caída del 5,3 % con respecto al superávit logrado en junio de este año, que había sido de 2.235 millones de dólares.

Con este resultado, Argentina logró encadenar 32 meses con superávit en la balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) creció en julio un 6,7 % interanual hasta un total de 15.593 millones de dólares, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En julio, Argentina concretó exportaciones por 8.854 millones de dólares, un 14,1 % más que el mismo mes en 2025.

En tanto, según el informe del Indec, las importaciones, por valor de 6.739 millones de dólares, tuvieron en julio una contracción interanual del 1,7 %.

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En los primeros siete meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 16.080 millones de dólares, con exportaciones por 58.365 millones e importaciones por 42.286 millones.

El saldo positivo acumulado hasta julio en la balanza comercial de Argentina supera el superávit de todo 2025, que había sido de 11.320 millones de dólares, desde un saldo positivo en 2024 por 18.928 millones de dólares.