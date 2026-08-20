Feria de Aves de Sudamérica reunirá en septiembre en Paraguay a expertos y aficionados

Este encuentro, considerado el más importante de su tipo en el continente, se realizará en el Puerto de Asunción, una ciudad con más de 360 aves registradas, dijo en una conferencia de prensa el titular interino de la Senatur, Javier Ramírez, para quien esta cita es una oportunidad para promocionar al país como destino de turismo de naturaleza y de observación de aves.
El coordinador general de la XV edición de la feria, Óscar Rodríguez, destacó que "Sudamérica es el continente de las aves", al destacar que de las 11.000 especies catalogadas en el mundo, 3.400 están en esta región.
El evento estará enfocado en la observación de aves, la conservación de la biodiversidad y el turismo de naturaleza, y permitirá compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en torno a la protección del ecosistema, indicó la Senatur en un comunicado.
Durante cuatro jornadas, los asistentes podrán participar en talleres y charlas con expertos y realizar observación de aves en su hábitat natural.
Paraguay tiene cerca de 720 especies de aves registradas, ninguna de ellas endémica, según la Senatur.
La edición 2025 de la Feria de Aves de Sudamérica tuvo lugar en la ciudad boliviana de La Paz, en octubre del año pasado.