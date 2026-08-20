Feria de Aves de Sudamérica reunirá en septiembre en Paraguay a expertos y aficionados

Asunción, 20 ago (EFE).- Observadores de aves, expertos, ornitólogos, fotógrafos y aficionados se darán cita del 17 al 20 de septiembre en Asunción para la XV Feria de Aves de Suramérica, que por primera vez se celebrará en la capital de Paraguay, anunció este jueves la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).