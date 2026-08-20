Fiscal del juicio de Maradona: "Nos engañaron y ahora quieren voltear el juicio"

El pasado martes se reveló que la Junta Médica Interdisciplinaria, creada en 2021 para analizar el expediente del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, incluyó por error estudios clínicos del padre del astro, quien también se llamaba Diego Maradona y había fallecido años antes.

"Solo el que puso la trampa puede saber dónde está oculta", dijo el fiscal al apuntar contra Nicolás D'Albora, abogado de la médica y coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y apoderado de la empresa, quien expuso la irregularidad.

El pasado martes el nefrólogo Hernán Trimarchi, uno de los integrantes de la Junta Médica, testificó que había hallado en el expediente dos números de socios distintos y referencias a estudios médicos realizados en Buenos Aires mientras Maradona se encontraba en Dubai. Eran, al parecer, pruebas diagnósticas del padre.

"Nos engañaron, cometieron delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina. Pero no es tan malo el panorama, porque lamento decirles que no les sirvió de nada. El juicio no lo van a voltear", expresó Ferrari.

En este contexto, Eduardo Ramírez, el abogado de Diego Junior Maradona, hijo del astro, solicitó que D'Albora sea apartado del juicio.

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"Mala fe procesal hubiese sido que yo me hubiera guardado esa información y hubiese esperado ante una eventual sentencia adversa contra Nancy Forlini", se defendió el abogado en la puerta de los tribunales, quien explicó que se trató de "un error involuntario del área de laboratorios de Swiss Medical".

Y el abogado de Dalma y Gianinna Maradadona (también hijas del exfutbolista), Fernando Burlando, insinuó que la historia clínica que Swiss Medical entregó a la Fiscalía durante la investigación había sido adulterada, al mostrar una foto de un supuesto original diferente a la copia incorporada al expediente.

La revelación de esta irregularidad podría anular como evidencia el informe de la Junta Médica, cuyas conclusiones son particularmente perjudiciales para los médicos acusados por la muerte del astro, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, al señalar que su accionar fue “inadecuado, deficiente y temerario”.

Entre las cuestiones que el tribunal deberá resolver tras el receso de media jornada de este jueves, está una solicitud de allanamiento de las oficinas de Swiss Medical y dos centros pertenecientes a la empresa, Clínica Olivos y Los Arcos, donde estuvieron ingresados Maradona y su padre, respectivamente.

El primer juicio por la muerte de Maradona, que comenzó en marzo de 2025, fue anulado en mayo de ese año tras el escándalo de la jueza Julieta Makintach, quien se encontraba participando de un documental sobre el proceso al tiempo que integraba el tribunal.