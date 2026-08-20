Fráncfort cae un 0,42 % tras la fuerte apreciación del euro y la subida del petróleo

El DAX 40, el índice de la Bolsa de Fráncfort quedó al cierre en 25.983,04 puntos y encadena cuatro sesiones de pérdidas.

La atención se centró de nuevo en el mercado de deuda pública, mientras la situación en Oriente Medio es incierta, sin que apenas se vislumbre un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán la víspera con una gran ofensiva económica.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, subió y se acercó a los 95 dólares.

La subida de la rentabilidad de la renta fija y de los precios del petróleo lastran a la renta variable alemana.

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Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron en EE.UU. la semana pasada en 6.000, hasta 206.000 solicitudes.

Los mercados apenas reaccionaron a las minutas de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de finales de julio, que mostraron que muchos miembros consideran que será necesario restringir la política monetaria si la inflación no baja, pero no dieron pistas de cuándo podrían subir los tipos de interés.

Sólo algunos miembros de la Fed consideraron que el nivel actual de los tipos de interés, que está en el rango entre el 3,5 y el 3,75 %, puede no ser suficientemente restrictivo para lograr el objetivo de inflación del 2 %.

El fabricante de artículos deportivos Adidas perdió un 3,1 % y la empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom cayó un 1,6 %.

El distribuidor de químicos Brenntag perdió un 1,2 % después de que Bank of America considerara que su rendimiento es inferior al del mercado y estableciera una cotización objetivo de 55 euros.

La empresa de pruebas de laboratorio Qiagen ganó un 3 %, por lo que mantiene la tendencia alcista después de que Merck & Co y Moderna anunciaran éxitos con una vacuna contra el cáncer de piel basada en ARN mensajero.

El fabricante de neumáticos Continental avanzó un 1,1 % después de que un analista de JPMorgan se mostrara optimista respecto a las empresas de este sector, también respecto a Michelin.