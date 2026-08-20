Gobierno de Fujimori afirma que consolidación de la democracia en Perú es "una convicción"

"La democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes no son negociables. Este Gobierno será un defensor de la institucionalidad democrática, las libertades de prensa y de expresión y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", aseguró Galarreta ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Al exponer la política general del gobierno que asumió funciones el pasado 28 de julio, el primer ministro afirmó que ejercerán sus labores "con la Constitución y la ley como herramienta poderosa en un Estado de derecho, con reglas claras y con pleno respeto a las instituciones".

"Eso nos da la autoridad para enfrentar con firmeza a los criminales que atacan a nuestros ciudadanos. Pero la democracia también exige diálogo. Este será un Gobierno abierto a escuchar y a conversar con todos", agregó.

Galarreta también consideró que en Perú se pueden "tener diferencias, pero el país no puede quedar paralizado por ellas" y que la propuesta de diálogo del Ejecutivo "significa buscar acuerdos allí donde estos sean posibles y resolver nuestras diferencias dentro de las instituciones".

Anunció, en ese sentido, que el Ministerio de Economía y Finanzas "impulsará progresivamente un enfoque presupuestario que permita definir primero cuánto puede gastar responsablemente el Estado y, a partir de ello, priorizar seguridad, políticas sociales e infraestructura".

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Galarreta dijo que su país también necesita "estabilidad y predictibilidad tributaria", con reglas claras que permitan a los ciudadanos y empresas cumplir con sus obligaciones "y reducir incertidumbres innecesarias".

Por ese motivo, anunció que solicitarán al Congreso facultades para simplificar regímenes y obligaciones formales, precisar reglas del impuesto a la renta y modernizar el régimen aduanero, con el objetivo de facilitar el comercio "sin debilitar el control del Estado".

Galarreta también enfatizó que el Gobierno de Fujimori ofrecerá una rendición de cuentas permanente, porque tiene metas a diciembre de 2026, a julio de 2027 y a 2031, cuando concluirá su gestión.

"No todo resultado se obtiene en seis meses, pero en seis meses sí tiene que poder demostrarse que el Gobierno empezó, contrató, entregó, aprobó, destrabó o puso en funcionamiento aquello que dijo que iba a hacer", sostuvo.

El primer ministro dijo, finalmente, que su país "afronta grandes desafíos" que no se pueden ignorar, como la inseguridad, las carencias en sanidad y servicios públicos, y la necesidad de "recuperar inversión, empleo y oportunidades".

"Los retos son enormes, pero mayor es nuestra decisión de enfrentarlos", enfatizó antes de reafirmar la decisión del Gobierno de "asumir estos desafíos sin excusas y sin temor a tomar las decisiones que el país necesita".

Tras la exposición detallada de las propuestas de Gobierno, la Cámara de Diputados comenzó un debate de los planteamientos, que se desarrollará durante cuatro horas, con la participación de todas las bancadas parlamentarias.