Gobierno de Fujimori ofrece "recuperar seguridad, destrabar el crecimiento y resultados"

Al exponer ante la Cámara de Diputados la política general del Gobierno de Fujimori, quien asumió el cargo el pasado 28 de julio, Galarreta enfatizó que implementar esas medidas es "muy distinto del populismo fácil, no se trata de prometer más, sino de construir un Estado que funcione y genere oportunidades".

"Fuera de este hemiciclo, el país espera respuestas. Espera seguridad, protección frente a los fenómenos naturales, atención en salud, empleo, inversión y servicios públicos que funcionen. Espera un Estado que esté presente, que llegue a tiempo y que cumpla con su deber", señaló.

El primer ministro dijo que "ese es el mandato" que ha recibido el gobierno de Fujimori "y es el compromiso que hoy venimos a asumir ante la representación nacional".

"Recibimos un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país. Un Estado entrampado por la burocracia, que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias y a las necesidades de las familias", remarcó.

Galarreta enfatizó que la situación de su país hay que decirla "sin rodeos", ya que "está mal porque durante demasiado tiempo faltaron liderazgo y gestión, y se toleraron la incapacidad, la inacción, la improvisación, el abandono, la mentira, el mercantilismo, el facilismo y la corrupción".

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El primer ministro anunció, en ese sentido, que la política de Gobierno de Fujimori comprenderá cinco ejes prioritarios, entre los que estarán reducir la inseguridad ciudadana y la vulnerabilidad de la población, de los ecosistemas y los medios de vida frente a desastres y al cambio climático.

Además, fortalecer el desarrollo integral de las personas y sus oportunidades a lo largo del curso de vida, elevar la productividad del país, con empleo formal e integración económica del territorio y consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho para fortalecer las instituciones y gestionar los conflictos.

"Quiero ser claro ante la representación nacional: Este Gobierno no viene a confrontar. Viene a resolver problemas. Viene a ordenar, a ejecutar y, en un plazo razonable, empezar a tener resultados y rendir cuentas", aseguró.

El primer ministro también dijo que el Gobierno aún está determinando los detalles de un pedido de facultades para legislar directamente que enviará al Congreso, que Fujimori anunció al asumir la Presidencia a fines de julio pasado.

Explicó que durante los primeros veintidós días de gestión han "sostenido diversas reuniones claves" lideradas por Fujimori, con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otras instituciones.

"Esto nos ha permitido contrastar nuestras propuestas de lucha contra la criminalidad con quienes tienen la responsabilidad de ejecutar las medidas de seguridad", acotó.

Tras la exposición detallada de las propuestas de Gobierno, la Cámara de Diputados realizará un debate de esos planteamientos durante cuatro horas, con la participación de todas las bancadas parlamentarias.

La Constitución peruana establece que el primer ministro tiene hasta 30 días desde que asume sus funciones para exponer y debatir, en compañía de los miembros de su gabinete, la política del gobierno y las principales medidas que plantea ejecutar durante su gestión.

Una reforma constitucional que aprobó el anterior Congreso unicameral en marzo de 2024 para restituir las cámaras de diputados y senadores eliminó la obligatoriedad de que el primer ministro deba recibir el voto de confianza del Legislativo para continuar con sus funciones.