Gobierno de Fujimori reconoce "retraso absoluto" en labores de prevención frente a El Niño

Al exponer, ante la Cámara de Diputados, la política general del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para hacer frente al FEN, Galarreta explicó que uno de los ejes principales de gestión será reducir la vulnerabilidad de la población, de los ecosistemas y los medios de vida frente a desastres y el cambio climático.

"Vamos tarde en la prevención del FEN 2026-2027, porque esto debió empezar hace cinco o seis meses y tenemos que reconocerlo. Pero será la última vez. En este Gobierno, la prevención se hará cuando corresponde, con anticipación y con responsabilidad. No más medidas de última hora cuando el riesgo ya está encima", enfatizó.

El primer ministro aseguró que el Gobierno ha recibido un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país, que llega tarde a las emergencias y que reacciona tarde cuando los fenómenos naturales golpean al pueblo.

Galarreta destacó, sin embargo, que el Ejecutivo ya ha instalado la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, como un órgano de decisión política y coordinación estratégica para enfrentar el evento que está conformado por los ministerios de Agricultura y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda y autoridades de emergencia.

La primera tarea de esta comisión será intervenir los 536 puntos críticos a nivel nacional que concentran el riesgo frente a lluvias, desbordes e inundaciones, y que requieren la limpieza de cauces.

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"No queremos un Estado que llegue cuando el daño ya está hecho. Esta comisión debe ordenar prioridades y acelerar las acciones de preparación y respuesta en las zonas en emergencia", indicó Galarreta.

Al referirse a otras medidas relacionadas con El Niño, el alto funcionario expuso que en el sector de pesca se ha impulsado una respuesta financiera preventiva de más de 62 millones de soles (18,5 millones de dólares) para proteger la continuidad de estas actividades, mediante créditos y asistencia técnica, entre otros.

También anunció que se utilizará el empleo temporal como una herramienta de prevención con el programa 'Llamkasun Perú', del Ministerio de Trabajo, que proyecta generar más de 77.000 empleos temporales orientados a la limpieza, despeje de cauces, recuperación de espacios públicos, construcción y mejoramiento de defensas y otras intervenciones.

Galarreta anunció, además, la creación del Plan Nacional de Drenaje Pluvial (DRENA+), para ordenar las inversiones y reducir la exposición frente a lluvias e inundaciones y proteger así viviendas e infraestructuras urbanas.

El primer ministro aseguró, por otra parte, que Perú es el país con más actividad sísmica de Suramérica, pero el que menos preparado está para eventuales terremotos, lo que obliga al Ejecutivo a fortalecer el diseño de rutas de evacuación, las comunicaciones de emergencia, la capacidad hospitalaria, la continuidad de recursos y los mecanismos para restablecer los servicios públicos esenciales.

También anunció el fortalecimiento de la capacidad especializada de búsqueda y rescate urbano frente a grandes sismos y colapsos estructurales, pues actualmente el país solo cuenta con cuatro Grupos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR).

"Nuestro objetivo es ampliar progresivamente esta capacidad durante el quinquenio, de manera que al término del segundo año contemos con 8 Grupos USAR y, al término del periodo de Gobierno (en 2031), el Perú cuente con 16 Grupos USAR", afirmó Galarreta.