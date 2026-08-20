IICA y Brasil lanzan plataforma para compartir tecnologías y conocimientos agropecuarios

"Nosotros no queremos que el conocimiento para la agricultura que generó EMBRAPA se quede solo en Brasil. Queremos que también llegue a otros países que enfrentan los mismos desafíos y queremos colaborar con ellos", afirmó el ministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, André de Paula.

De Paula agregó que entre esos desafíos "está la necesidad de ser cada día más sostenibles y más productivos, de tener una agricultura más fuerte, que dé mejores resultados y que contribuya de forma decisiva a garantizar la seguridad alimentaria".

El llamado Hub de Innovación busca fortalecer la cooperación agrícola al conectar gobiernos, centros de investigación, organismos internacionales y empresas para impulsar la productividad y resiliencia mediante investigación y nuevas tecnologías.

Por su lado, el representante del IICA Gabriel Delgado sostuvo que muchos países tienen problemas de seguridad alimentaria en el cinturón tropical del planeta y no poseen el conocimiento que ha desarrollado Brasil para producir alimentos en esos ecosistemas tropicales al mismo tiempo que se cuidan los recursos naturales.

"EMBRAPA es una institución modelo en el mundo, que logró descifrar cómo se consigue producir en el trópico y se cuida el ambiente", manifestó Delgado, quien añadió que "sabemos que si hay una institucionalidad fuerte, los resultados llegan".

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Según las autoridades, el Hub de Innovación refuerza los puentes de cooperación entre Brasil y el mundo, al tiempo que reafirma la vocación del IICA de conectar capacidades, instituciones y conocimientos para transformar desafíos en soluciones concretas para la agricultura y la seguridad alimentaria.

El objetivo del centro es ampliar los alcances de la cooperación técnica, con la finalidad de contribuir a la expansión de una agricultura que produzca más alimentos y de mejor calidad, con una menor utilización de recursos naturales.

Se propone, también, contribuir a la generación de bienes públicos que apoyen el desarrollo del sector privado y ayudar a los países que necesitan construir una institucionalidad agropecuaria pública sólida, que proyecte el crecimiento del sector.

El IICA, según se explicó en el lanzamiento, servirá de puente para internacionalizar EMBRAPA y conectarla con países que pretendan desarrollar instituciones de investigación agropecuaria.