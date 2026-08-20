'Insidious' recupera el germen de sus inicios para emerger "mucho más aterradora"

"Intenté tratarla como si todavía fuera una película de bajo presupuesto, como si no se pudiera ver nada en la oscuridad. Para ello, impuse la regla de que todos necesitaban una linterna para poder ver algo", indica a EFE el director de este nuevo filme, Jacob Chase.

En esta sexta entrega, Chase asume por primera vez la dirección para relatar la historia de 'Insidious: Out of the Further' ('Insidious: Fuera del Más Allá)', un paso más allá en la franquicia, que expande este aterrador universo a la vida real.

"La idea de que el Más Allá, por primera vez, salga a nuestro mundo y que los demonios puedan encontrarse con nosotros aquí es lo que me entusiasmó, de tener tipos de sustos completamente nuevos en esta película", explica.

Protagonizada por Amelia Eve en el papel de Gema, una joven madre que descubre que posee el don de viajar al purgatorio y arrastrar de vuelta al mundo de los vivos a las aterradoras entidades que habitan en él, la saga marca el inicio de una historia completamente renovada.

La llegada de un nuevo villano cambia por completo las reglas del juego marcadas hasta ahora: "Cuando la audiencia conozca a este nuevo antagonista, (verán que se trata de) algo totalmente nuevo. No había experimentado nada parecido, se me ha puesto incluso la piel de gallina solo de pensarlo. Nunca había visto un antagonista como él", afirma Eve a EFE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Lo que me encantó del guion y de la película es que te engancha desde el principio. Y, sobre todo en una película de terror, te alejas del terror y sí, te habrás asustado en varias ocasiones (...) y creo que eso es lo que cualquier buena película, independientemente del género, debería lograr", sostiene.

En pleno resurgir de este género en Hollywood con producciones como 'Obssesion' o 'Backrooms', que han registrado importantes cifras de recaudación en taquilla este año, el estudio busca consolidar esta tendencia con un enfoque renovado.

Parte del gancho que produce 'Insidious' entre la audiencia radica en la conexión psicológica que establecen estas tramas con el espectador, explorando temáticas universales a través del miedo a lo sobrenatural.

"La gente se siente atraída por los demonios y sus historias de fantasmas porque todos tenemos diferentes tipos de demonios (...) Estas historias han hecho un excelente trabajo expandiendo ese mundo de espíritus y la gente está interesada en eso porque los hace explorar los suyos también", explica a EFE la actriz Lin Shaye, quien interpreta a la medium Elise Rainier.

Por su parte, el actor Brandon Perea, un gran seguidor de la saga que se une al elenco en el papel de Nick, resume la intensidad con la que aterriza en la gran pantalla esta nueva producción: "Te hará sentir asco, te hará gritar y te sentirás claustrofóbico", dice a EFE.

"Tendrás que agarrarte de una mano o dos y te asustarás cuando menos te lo esperes, pero también te encariñarás con estos personajes, sentirás que sus vidas están en peligro, que la tuya también, y se te partirá el corazón", sentencia.