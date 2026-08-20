Jon Fravreau debuta como documentalista contando la historia de un 'rey león' real

'León', el primer proyecto audiovisual que documenta el paso completo de una cría de león a la adultez, cuenta con la producción ejecutiva de Favreau y el experimentado cineasta de vida silvestre Mike Gunton, y se estrenó la víspera en el canal de la emblemática sociedad y desde este jueves estará disponible en las plataformas Disney+ y Hulu.

Esta saga familiar sigue el camino de Kio en su transformación de pequeño vulnerable a poderoso líder, en un relato que combina la narrativa cinematográfica con una técnica revolucionaria de filmación y la música de Hans Zimmer, ganador del Óscar por la banda sonora de 'El rey león'.

Para el actor, guionista y director estadounidense, su experiencia en 'El rey león' y 'El libro de la jungla' junto a su "fascinación" con el mundo natural lo llevaron a aceptar por primera vez el reto de realizar un documental, donde la naturaleza dicta el curso de la historia, según explicó en entrevista con EFE.

"De repente me encontré embarcándome en un proyecto sin ninguna de las herramientas que había utilizado antes: mi máquina de escribir, los animadores o los efectos visuales", señaló Favreau, quien resaltó el rol de la música y el montaje como los principales elementos "para dar forma a la historia una vez captado el material".

El cineasta también destacó la participación de Zimmer, quien "se unió al proyecto tras ver parte del material y reconocer que había muchas imágenes y temas en común con 'El rey león'", algo que tampoco pasó desapercibido para el director de 'Iron Man', 'Iron Man 2' y 'Chef'.

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"Cuando Hans aportó su música, dotó a la obra de una personalidad y una carga emocional enormes", aseguró Favreau.

El "dejar las riendas en manos de la Madre Naturaleza" significó que el equipo tuvo también que estar en su "máximo nivel para reconocer lo que está sucediendo y hacia dónde se dirige la historia", advirtió por su parte Gunton, productor ejecutivo de la Unidad de Historia Natural de la BBC.

"Cuando empezamos, no sabíamos con certeza cuál sería la historia, pero sabíamos que existía esta increíble manada de leones, y (dentro de ella) estas cuatro leonas adultas, y que iba a ocurrir algo dramático", agregó a EFE.

Al observar a los animales, los realizadores se dieron cuenta de que una de las leonas de más edad tendría el que posiblemente sería su último cachorro, su "última oportunidad de dejar un legado", en una historia con paralelos del viaje de Simba en 'El rey león'.

"Filmamos por primera vez (a Kio) cuando tenía unas cuatro o cinco semanas de vida y, con el tiempo, su historia se convirtió en la principal", detalló Gunton sobre la serie de cuatro capítulos.

'León' fue filmada en la reserva de Maasai Mara, Kenia, durante cuatro años. Con unos 1.400 días de trabajo de campo repartido en 52 rodajes, el proyecto dedicó más tiempo que ninguna otra producción a seguir exclusivamente a una sola manada, según la compañía productora.

"Contábamos con tecnología de última generación que nos permitía acercar mucho la cámara. Los objetivos eran muy potentes y las cámaras incorporaban nuevos sensores de gran sensibilidad", detalló el documentalista británico, quien resaltó que situarse a "la misma altura de los ojos de los protagonistas" permite "adentrarse en su mundo".

A esto se unió la posibilidad de utilizar drones por primera vez en ese entorno, lo que permitió observar a los leones en su propio terreno y seguir sus desplazamientos.

"Tuvimos suerte, Kio y su madre tenían personalidades muy marcadas y distintivas, además de resultar personajes con los que era fácil identificarse", insistió Gunton, quien además advirtió que el público podrá identificar muchos de los rasgos familiares de su propia realidad en la manada.

"Esto es lo que hace especial a este proyecto", concluyó.