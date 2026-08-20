Jowell y otros reguetoneros confirman que formarán parte de la Universidad Del Perreo

La institución educativa constituida por el artista conocido como ‘El Sobreviviente’, todavía no ha publicado las materias que se impartirán, aunque en las historias del Instagram del cantante se ha mencionado que la universidad contará con Cátedras de ritmo aplicado, Historia del reguetón y Epistemología del flow, entre otras asignaturas.

Asimismo, el productor Hyde El Quimico, los miembros de la banda Jumbo El Que Produce Solo, el artista puertorriqueño Jowell y los miembros del dúo Los Legendarios, han confirmado en sus perfiles que están dentro de la iniciativa que está viral en redes sociales.

"Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: UNIVERSIDAD DEL PERREO (UDP)", expresó Wisin a principios de esta semana en sus redes sociales.

Wisin, intérprete de éxitos como ‘Pegao’, ‘Rakata’, ‘Pam Pam’, ‘Paleta’, ‘Sexy Movimiento’ o ‘Mírala Bien’ indicó que la misión es darle al reguetón "el rigor y el lugar de respeto que se merece" y ampliará más información próximamente.

La universidad ya cuenta con su página web oficial donde aparece una cuenta regresiva.

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El reguetón pasó de ser un género censurado en Puerto Rico en sus inicios desde finales de los años ochenta, a dominar la música mundial gracias a colaboraciones entre destacados artistas y fusiones con otros géneros.

"Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios", concluyó Juan Luis Morera, nombre de pila del cantante.