La actividad económica de Argentina crece 0,8 % intermensual en junio

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interno bruto (PIB) en el país suramericano, muestra una subida del 2,7 % en comparación con junio de 2025.

En el primer semestre del año, la actividad económica acumuló un alza del 1,9 %.

De acuerdo con los datos del Indec, doce de los quince sectores que aportan a la medición lograron en junio un avance en términos interanuales, entre los que destacaron la actividad minera y de hidrocarburos (+15,6 %) y la agricultura (+4,6 %).

La industria, un sector clave de la economía argentina, registró una mejora interanual del 1,9 % tras dos meses de fuerte caída, mientras que el comercio avanzó apenas el 0,8 %, evidenciando las dificultades de este sector para recuperarse.

El informe difundido este jueves no dio detalles sobre el desempeño de los diversos sectores de la economía argentina en términos intermensuales ni semestrales.

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Los datos oficiales confirman que se mantiene una tendencia de alta disparidad en el desempeño de cada sector económico.

La consultora Orlando Ferreres apuntó en un informe que espera que hacia adelante se mantenga una "suave tendencia positiva" de la actividad económica, con el principal impulso de los sectores más dinámicos, y los sectores más rezagados, como industria y comercio, "mostrando poco a poco mejores números, en la medida que el consumo interno refleje una mejora sostenida".

De acuerdo con los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2026 la economía argentina crecerá un 2,7 %, por debajo de la expansión del 4,4 % lograda en 2025.