La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del apenas el 0,0,5 %

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,37 %, a 124.998.271,29 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Transportadora Gas del Norte (+3,8 %) y Transportadora Gas del Sur (+2,3 %), mientras que las que más bajaron fueron las de BBVA Argentina (-2,5 %) y Banco Macro (-2,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con caídas de hasta 1,5 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina saltó a 534 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.515 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en la plaza mayorista bajó 50 centavos, a 1.496,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 10 pesos, a 1.550 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,5 %, a 1.581,93 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,1 %, a 1.524,57 pesos por unidad.