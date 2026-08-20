La Bolsa de Londres cierra plana con una fuerte caída de JD Sports

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', avanzó hoy solamente 4,81 puntos; hasta los 10.748,16; mientras que el secundario, o FTSE 250 - que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas -, perdió un 0,55 %, hasta los 24.508,66.

Destaca la caída del minorista deportivo JD Sports (-14,32 %), que hoy recortó su previsión de beneficios en 50 millones de libras debido al repetido aumento del coste de vida causado por la larga guerra entre Estados Unidos e Irán. También caen las empresas de servicios financieros Investec (-4,07 %) y Legal&General (-3,93 %).

Las más beneficiadas de este miércoles en la City londinense fueron las empresas del sector minero, entre las extractoras - Fresnillo, que sube un 2,69 %, y Endeavour, que gana un 2,07 % - y las de tecnología asociada, como es Weir, la compañía que con un 4,09 % lidera el ránking de las ganancias.