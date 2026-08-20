La Bolsa de Milán sube un 0,09 % tras el repunte del precio del petróleo

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,07 % hasta los 55.253,13 enteros.
Durante la jornada cambiaron de manos unos 271 millones de acciones por un valor de unos 2.817 millones de euros (unos 3.289 millones de dólares).
A diferencia de otros mercados europeos, el parqué milanés logró mantenerse a flote impulsado principalmente por el sector petrolero tras la subida en el precio del crudo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una ofensiva económica para aislar a Irán.
Las empresas con mejores resultados estuvieron lideradas por la petrolera Eni, que creció un 2,59 %, seguida de Italgas (1,92 %); los laboratorios Diasorin (1,60 %); el grupo de juegos de azar Lottomatica (1,43 %) y la gasística Snam (1,25 %).
En el terreno de las pérdidas destacaron el grupo automovilístico Stellantis, con una bajada del 3,71 %, el fabricante de audífonos Amplifon (-2,99 %); la aseguradora Unipol (-2,69 %); la aeroespacial Avio (-2,37 %) y Stmicroelectronics (-2,16 %).