La bolsa de São Paulo cierra estable pese a la subida de casi el 3 % de Petrobras

El Ibovespa, índice de referencia del corro brasileño, el mayor de América Latina por volumen negociado, cerró con 167.927 puntos básicos, tras avanzar cerca de un 1 % el miércoles, cuando puso fin a una secuencia de once caídas consecutivas.

En el mercado de divisas, el real se depreció hoy un 0,32 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,192 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La cautela imperó en la sesión bursátil de este jueves en el Ibovespa. Los operadores de bolsa temen un recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio tras la nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán.

El dirigente republicano anunció en la víspera una ofensiva económica "sin precedentes" contra el país persa con el objetivo de cortar sus vías de financiación y el apoyo económico que recibe.

En el plano nacional, la incertidumbre electoral y el futuro fiscal de Brasil marcan el humor de los agentes financieros.

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En este contexto, la petrolera estatal Petrobras fue uno de los valores más beneficiados de la jornada, al subir sus acciones preferentes y ordinarias cerca de un 3 %, en línea con los precios internacionales del crudo, que repuntaron más de un 2 %.

No obstante, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los papeles de la plataforma de cupones de descuento Méliuz (+7,4 %).

En la otra cara de la moneda, Vamos, empresa de alquiler de camiones y maquinaria pesada, encabezó las pérdidas del día, tras dejarse un 8,5 %.

También cerraron en rojo la operadora de planes de salud Hapvida (-7,2 %) y el grupo de concesionarios de vehículos Automob (-5,6 %).

El volumen negociado en el parqué paulista alcanzó hoy los 28.400 millones de reales (5.470 millones de dólares / 4.680 millones de euros), en alrededor de 4,5 millones de operaciones.