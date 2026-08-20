La Bolsa española baja el 0,18 % por la crisis de Oriente Medio y la subida del petróleo

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, retrocedió 36,5 puntos y cerró en 19.811, en la séptima sesión consecutiva de descensos. En lo que va de año se revaloriza el 14,46 %.
Así, entre los grandes valores, la petrolera Repsol encabezó las ganancias con una del 2,66 % debido a la tendencia alcista del crudo, mientras que la eléctrica Iberdrola se revalorizó un 0,35 %.
Por el contrario, el gigante textil Inditex perdió el 1,2 %; Telefónica, el 0,81 %; Banco Santander, el 0,6 %; y la entidad financiera BBVA, el 0,45 %.
El selectivo español abrió con avances y cotizó con indecisión hasta acabar en negativo, lastrado por la cotización provisional a la baja de Wall Street y el repunte del precio del petróleo, con el brent, de referencia en Europa, por encima de los 93 dólares el barril.