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20 de agosto de 2026 a la - 13:10

La Bolsa española baja el 0,18 % por la crisis de Oriente Medio y la subida del petróleo

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Madrid, 20 ago (EFE).- La Bolsa española bajó el 0,18 % este jueves, pendiente del mercado del petróleo y de las noticias del conflicto de Oriente Medio, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una gran ofensiva económica contra Irán.

Por EFE

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, retrocedió 36,5 puntos y cerró en 19.811, en la séptima sesión consecutiva de descensos. En lo que va de año se revaloriza el 14,46 %.

Así, entre los grandes valores, la petrolera Repsol encabezó las ganancias con una del 2,66 % debido a la tendencia alcista del crudo, mientras que la eléctrica Iberdrola se revalorizó un 0,35 %.

Por el contrario, el gigante textil Inditex perdió el 1,2 %; Telefónica, el 0,81 %; Banco Santander, el 0,6 %; y la entidad financiera BBVA, el 0,45 %.

El selectivo español abrió con avances y cotizó con indecisión hasta acabar en negativo, lastrado por la cotización provisional a la baja de Wall Street y el repunte del precio del petróleo, con el brent, de referencia en Europa, por encima de los 93 dólares el barril.