La Bolsa mexicana avanza un 0,55 %, contrario a índices en EEUU y sube a 64.349,8 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones, el Nasdaq Composite y el S&P500, retrocedieron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En México, indicó la experta, el comportamiento del IPC de la BMV fue en sentido contrario a los mercados de EE.UU. al "cerrar la sesión con una ganancia del 0,55 % para ligar dos sesiones de avances".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Industrias Peñoles (3,07 %), Quálitas Controladora (2,34 %), Regional (2,02 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (2,01 %) y Grupo México (1,62 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el movimiento positivo de este jueves, el mercado mexicano acumula una caída del -3,87 % en lo que va de agosto y tras las dos sesiones positivas registra un avance del 0,06 % en lo que va de 2026.

En la jornada el peso mexicano se depreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 16,96 unidades por billete verde, luego de apuntarse 16,95 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 140 millones de títulos por un importe de 11.995 millones de pesos (unos 707 millones de dólares).

De las 740 firmas que cotizaron en la jornada, 275 terminaron con sus precios al alza, 437 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 4,27 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 3,33 %, y de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 2,87 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -11,51 %; de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el -7,65 %, y de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el -4,31 %.