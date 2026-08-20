La legendaria soprano Ileana Cotrubas fallece a los 87 años

“Admirada por la singularidad de su voz, la inteligencia de su fraseo y la fuerza expresiva de su interpretación”, Cotrubas “permanece en la memoria de la ópera rumana y universal como una artista de excepcional nobleza vocal y escénica”, destacó la institución rumana.

A las condolencias se sumó la Ópera Estatal de Viena, escenario de grandes triunfos de la soprano, que ha izado la bandera negra en señal de luto.

"Quienes la escucharon cantar y la vieron actuar en el escenario aún hoy la elogian con entusiasmo. Para muchos, fue la Violetta, la Nedda, la Mimì o la Gilda de su época, pero también marcó un hito como Susanna y Tatiana", recordó el coliseo austríaco en una nota de prensa.

Nacida en Galati el 9 de junio de 1939 en el seno de una familia de músicos, Cotrubas inició su trayectoria artística a los nueve años en el Coro Infantil de la Radio Rumana.

Tras formarse en el Conservatorio de Bucarest y en la Academia de Música de Viena, consagró su proyección internacional en el Festival de Salzburgo.

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Su fulgurante carrera la llevó a cantar en el Festival de Glyndebourne, Florencia, la Royal Opera House del Covent Garden, la Ópera de París, La Scala de Milán, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Metropolitan Opera de Nueva York.

Entre sus interpretaciones más aclamadas figura su papel de Violetta en 'La Traviata' bajo la dirección de Carlos Kleiber, además de sus colaboraciones en escena con figuras como los tenores españoles Plácido Domingo y Alfredo Kraus.

Tras retirarse de los escenarios en 1990, permaneció vinculada a la música mediante la docencia, impartiendo clases magistrales y formando a nuevas generaciones de cantantes.

Entre los reconocimientos a su carrera, en 1981 fue nombrada 'Kammersängerin' (cantante de cámara) de Austria y diez años más tarde fue distinguida como miembro de honor de la Ópera Estatal de Viena.

En 2023 recibió el Premio Austríaco de Teatro Musical a la Trayectoria Artística.