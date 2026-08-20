La ONG israelí B'Tselem dice temer por la vida de una médica palestina detenida por Israel

"Su caso ilustra la brutalidad de este sistema (penitenciario israelí): una mujer de 55 años, médica, sufre un paro cardíaco y es sometida a un cateterismo mientras está detenida por Israel, y aun así es devuelta a prisión y permanece encarcelada. Así es como se ve una política de aterrorizar a la población civil y normalizar la tortura y los abusos", denunció en un comunicado Yuli Novak, director de esta organización.

Según esta nota, Amin, residente en Ramala (Cisjordania), fue arrestada por soldados israelíes en su domicilio durante la madrugada del martes "tras unas publicaciones que había realizado en Facebook".

Según B'Tselem, durante su detención sufrió un paro cardíaco, tras lo que fue trasladada a un hospital de Jerusalén, donde se le practicó un cateterismo. "A pesar de su estado de salud, su detención se prolongó cinco días y actualmente sigue recluida", afirmó la organización, que dijo "temer por su vida".

Según el acta de la audiencia, compartida por B'Tselem, la doctora es sospechosa de delitos que incluyen "incitación", apoyo a una "organización hostil" y "atentar contra la seguridad".

Desde octubre de 2023, denuncia esta ONG israelí, cientos de palestinos han sido arrestados por publicaciones en redes sociales y procesados por un sistema penitenciario que, afirma B'Tselem, se ha convertido en un "sistema de abusos sistemáticos, que incluyen violencia física, humillación, negación de atención médica y condiciones de vida inhumanas".