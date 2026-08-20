La OTAN, "preparada" para defender a los aliados tras supuesta amenaza de Irán a Europa

"La OTAN esta preparada para abordar cualquier amenaza y siempre hará lo necesario para defender a todos los aliados", dijo a EFE un funcionario de la Alianza Atlántica.

Por parte de la Comisión Europea, la portavoz Anitta Hipper indicó que Bruselas quiere "hacer un llamamiento a la moderación de todas las partes y también a renovar los esfuerzos diplomáticos".

En ese contexto, añadió que desde la perspectiva de la UE, "solo la diplomacia puede aportar una solución sostenible a todas las cuestiones pendientes".

Además, elogió a los socios regionales "por sus esfuerzos de mediación".

Según publicó Financial Times el miércoles, Irán evalúa atacar objetivos militares en Europa si Trump conduce a una escalada de la guerra.

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Dos fuentes del régimen de Teherán declararon al FT que las fuerzas iraníes han analizado la opción de atacar activos estadounidenses en el sureste de Europa, como Bulgaria, que el mes pasado aprobó el uso de su base aérea de Bezmer para aviones de reabastecimiento de EE.UU.

Una de las fuentes añadió que Chipre -donde una base aérea británica fue alcanzada por un dron el pasado marzo- también figuraba entre los posibles objetivos de represalia ante cualquier nueva ofensiva estadounidense.

Las mismas fuentes señalaron que las fuerzas iraníes han evaluado además la posibilidad de atacar cables submarinos de fibra óptica en el estrecho de Ormuz en caso de una escalada del conflicto.

El FT resalta que estas amenazas reflejan el espíritu desafiante en Teherán, donde muchos miembros del régimen consideran que la reanudación de la guerra es cuestión de tiempo.

Trump afirmó el martes que no había conversaciones en curso ni programadas con Teherán, en medio del estancamiento del diálogo para poner fin a la guerra en Irán que empezó el pasado febrero.