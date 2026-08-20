La planta nuclear búlgara de Kozloduy reduce su potencia por el bajo nivel del Danubio

Al anunciar este jueves la medida en un comunicado, el Ministerio de Energía búlgaro resaltó que el objetivo es "garantizar el funcionamiento seguro" de Kozloduy, la única central atómica del país balcánico.

Con una potencia de 2.000 megavatios (1.000 MW/reactor), la instalación suministra normalmente cerca del 30 % de la electricidad consumida a nivel nacional.

El plan es rebajar la potencia en unos 120 megavatios, una reducción que no amenaza el abastecimiento energético, según los expertos.

Se trata de una medida preventiva ante "el descenso crítico y sin precedentes del nivel del Danubio. Las previsiones sobre el nivel del río antes del tramo búlgaro siguen mostrando una tendencia a la baja", destaca la nota.

Con 52 años de historia, Kozloduy cuenta con seis reactores, pero cuatro fueron desconectados entre 2002 y 2006 por exigencia de la Comisión Europea, razón por la que solo las unidades 5 y 6 están en funcionamiento.

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El agua del Danubio se utiliza para refrigerar el vapor en los condensadores ubicados en la parte no nuclear de la central.

"El suministro de agua se realiza mediante una estación de bombeo costera propia, diseñada y construida para proporcionar las cantidades de agua necesarias incluso con niveles bajos del río", algo que ha permitido a la planta funcionar con normalidad pese a la caída del caudal del Danubio, remarcó el ministerio.

La nota recuerda que varias centrales nucleares situadas a las orillas del mismo río, como la rumana de Cernavoda, o la de Paks, en Hungría, han tenido que desconectar reactores.

De acuerdo con los datos de la Agencia Ejecutiva de Estudio y Mantenimiento de Danubio, el nivel del río en su tramo búlgaro ha continuado descendiendo hasta quedar el pasado miércoles, a la altura de la norteña ciudad de Ruse, a 125 centímetros por debajo del nivel considerado de navegación segura.