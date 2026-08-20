La UE anima a Zambia a abordar de manera pacífica toda reclamación tras las elecciones

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) informó en un comunicado de las conclusiones preliminares de la misión de Observación Electoral de la Unión Europea, invitada por las autoridades zambianas para desplegarse en el país durante los comicios.

Según esa misión, "la jornada electoral transcurrió con calma en líneas generales", la votación se desarrolló "de manera eficiente" y los electores "dispusieron de opciones competitivas".

No obstante, "las restricciones a la campaña y las ventajas derivadas del ejercicio del poder contribuyeron a una desigualdad de condiciones", añade el mismo comunicado, que menciona "incidentes graves e irregularidades procedimentales durante el recuento y la tabulación de votos, lo que afectó a la transparencia y credibilidad del proceso".

En ese contexto, la UE animó a todas las partes interesadas a "aprovechar la sólida trayectoria democrática de Zambia y a abordar cualquier reclamación de manera pacífica y constructiva".

"Las disputas deben resolverse a través de los procedimientos legales establecidos, y los episodios de violencia denunciados deben investigarse debidamente, garantizando la plena rendición de cuentas", indica el comunicado.

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La UE valoró su asociación con Zambia y se mostró dispuesta a "seguir colaborando" con vistas a "un futuro democrático, próspero y pacífico para el pueblo zambiano".

Hichilema fue declarado el martes ganador de las elecciones generales celebradas el pasado jueves, y logró así un segundo mandato consecutivo de cinco años al frente del país, informó la Comisión Electoral zambiana (ECZ).

Según declaró en una comparecencia celebrada esta madrugada la presidenta de la ECZ, Mwangala Zaloumis, Hichilema se hizo con 2.965.326 votos (60,5 %), muy por delante de su principal rival, el exministro Brian Mundubile, quien logró el 37,9 %.

El candidato opositor se había declarado ganador, por su parte, el viernes pasado.

Unos 8,7 millones de electores -de una población total de unos 22 millones- estaban llamados a las urnas el 13 de agosto en Zambia para elegir al presidente por un mandato de cinco años, además de la composición de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y de los gobiernos municipales.

Zambia tiene una importancia estratégica y se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea por su gran riqueza minera y, en concreto, sus reservas de cobre.