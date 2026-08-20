Las muertes duplicaron a los nacimientos en Cuba en 2025 y se agrava la crisis demográfica

Las escasez de nacimientos se refleja en la Tasa Global de Fecundidad que se mantiene en 1,29 hijos por mujer, por segundo año consecutivo, y son las cifras más bajas desde 1958. La Tasa Bruta de Reproducción es de 0,62 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 que marca el nivel de reemplazo generacional.

Según los datos compartidos, la población efectiva de la isla se estableció en 9.434.593 personas al cierre del pasado año, y de ellas, el 74,7 % (7.044.773) reside en ciudades y asentamientos urbanos.

Los restantes 2.389.820 habitantes de la isla viven en zonas rurales, de acuerdo con datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), citados en un artículo de la publicación digital Cubadebate.

Entre las claves del actual panorama demográfico cubano se señala que La Habana presenta la tasa de decrecimiento más alta (-43,9 por cada mil habitantes) y concentra casi un tercio del saldo migratorio externo total: 78.537 de las más de 245.265 personas que abandonaron la isla en el pasado año.

Asimismo, el municipio capitalino Plaza de la Revolución ostenta el mayor índice de envejecimiento de la isla con un 38,2 % de sus residentes de 60 años o más.

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El caso opuesto lo reporta Guantánamo (extremo este) que registra la tasa de decrecimiento más baja del país (-22,9 por mil) y lidera la natalidad con 9,1 nacimientos por cada mil habitantes, mientras que su municipio Yateras es el menos envejecido con apenas un 17,9 %.

Como dato curioso, menciona que la población femenina de la isla excede en 133.971 a la masculina, lo que reporta una proporción general de 972 hombres por cada 1.000 mujeres. Sin embargo, en las zonas rurales es al contrario: hay 1.140 hombres por cada mil mujeres.

Respecto a la población en edad laboral señala que en los últimos cinco años se redujo en 1.259.894 personas, con una disminución de 6.866.435 en 2021 a 5.606.541 en 2025.

Acerca de este panorama refiere que especialistas del CEPDE y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) instan a diseñar políticas y servicios que se adapten a la estructura existente, con un énfasis especial en la descentralización territorial, en un contexto donde todas las provincias cubanas pierden población y las brechas territoriales se profundizan.