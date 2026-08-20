Los canadienses seguirán boicoteando los licores de EE.UU. pese al acuerdo comercial

El sondeo señala que el 74 % de los canadienses afirma que es improbable que compre alcohol estadounidense si vuelve a estar disponible: un 69 % dice que no lo hará y otro 5 % que probablemente no lo hará.

El rechazo ha aumentado respecto a finales de 2025, cuando el porcentaje conjunto era del 70 %, lo que apunta a que el boicot de los consumidores podría prolongarse incluso si los gobiernos provinciales levantan las restricciones.

Nanos realizó la encuesta entre el 28 y el 30 de julio a 1.104 adultos canadienses y le atribuye un margen de error de tres puntos porcentuales, 19 de cada 20 veces.

Los datos se conocen un día después de que Carney pidiera a los jefes de Gobierno de las provincias y territorios del país que permitan de nuevo la venta de bebidas estadounidenses, una de las principales exigencias de Washington para cerrar un acuerdo comercial.

La mayoría de las provincias retiraron de sus establecimientos públicos vinos, cervezas y licores de EE.UU. como represalia por los aranceles impuestos por la Administración del presidente Donald Trump.

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Carney hizo la petición durante una reunión el miércoles con los primeros ministros provinciales, en la que les informó de las negociaciones con la nación vecina, y también les solicitó que eliminen las restricciones en los contratos públicos que impiden competir a empresas estadounidenses.

Todas las provincias y territorios, excepto Alberta y Saskatchewan, mantienen restricciones a los licores de EE.UU.

Ontario y Columbia Británica, dos de los mayores mercados de alcohol del país, habían condicionado hasta ahora el levantamiento de la prohibición a una reducción significativa de los aranceles estadounidenses sobre sectores como el automóvil, el acero, el aluminio y los productos forestales.

Las negociaciones continuarán este jueves en Washington, donde el ministro canadiense responsable del comercio con EE.UU., Dominic LeBlanc, y la negociadora en jefe de Canadá para EE.UU., Janice Charette, tienen previsto reunirse por la tarde con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Trump anunció el martes un principio de acuerdo con Canadá y aplazó hasta las 00.01 horas del sábado la entrada en vigor de aranceles del 50 % sobre unos 20.000 millones de dólares estadounidenses en productos canadienses mientras ambos países intentan cerrar los detalles del pacto.