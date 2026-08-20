Lula tendrá un 27,3 % más de tiempo de propaganda electoral en radio y TV que Bolsonaro

La distribución de los tiempos en los bloques de propaganda para cada candidato en las redes de radio y televisión de todo el país fue anunciada este jueves por el Tribunal Superior Electoral (TSE) y premió a los candidatos con mayor apoyo partidario.

La decisión de la autoridad electoral favorece a Lula, que aspira a la reelección y a su cuarto mandato no consecutivo, gracias a que es el único candidato apoyado por una coalición de partidos y no solo por la formación que lo postuló.

El líder progresista iniciará la campaña como líder en las encuestas de intención de voto, con entre cuatro y diez puntos de ventaja en los sondeos para una eventual segunda vuelta sobre Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

No obstante, algunos sondeos muestran a los dos candidatos en empate técnico de cara a un posible balotaje.

El horario electoral gratuito comenzará el 28 de agosto y se extenderá hasta el 1 de octubre, tres días antes de la primera vuelta de las presidenciales.

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En la elección, los candidatos dispondrán diariamente de dos bloques de propaganda en radio y dos en televisión, cada uno de doce minutos y 30 segundos.

El tribunal asignó a la coalición 'Brasil Pronto para Mais', encabezada por Lula y en la que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) cuenta con el respaldo de otros seis partidos de izquierda, cinco minutos y 31 segundos.

A Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) y que no consiguió respaldo de ninguno de los grandes partidos de centro-derecha del país, tendrá cuatro minutos y veinte segundos al concurrir sin alianzas.

El candidato del derechista Partido Social Democrático (PSD), Ronaldo Caiado, contará con dos minutos y dos segundos diarios, mientras que el escritor Augusto Cury, del partido Avante, tendrá 35 segundos.

Los restantes nueve candidatos presidenciales quedaron fuera del horario electoral gratuito por no cumplir los requisitos de representación parlamentaria o votación establecidos en la legislación electoral.

La diferencia responde fundamentalmente a la representación de los partidos en la Cámara de Diputados y a las alianzas formadas para la elección.

La propaganda electoral en radio y televisión tiene una importancia considerable en Brasil pese al crecimiento de las redes sociales y las plataformas digitales.

La dimensión territorial del país, que supera los 8,5 millones de kilómetros cuadrados y tiene más de 200 millones de habitantes, hace que los medios de comunicación de alcance nacional continúen siendo una herramienta fundamental de divulgación para los candidatos.

Esa importancia aumenta en una elección marcada por la polarización entre Lula y Bolsonaro, que cuentan con seguidores fieles y se disputan el reducido grupo de independientes que aún no sabe en qué candidato votará.