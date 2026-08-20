Macron recibirá a Bin Salman con la tensión en Oriente Medio de telón de fondo

Los dos mandatarios "intercambiarán puntos de vista sobre los principales desafíos regionales, en un contexto que exige una estrecha coordinación entre Francia y sus socios del Golfo en favor de la estabilidad y la paz en Oriente Próximo y Medio", indicó El Elíseo, en un comunicado.

En su cara a cara del lunes 24, ambos abordarán también "los grandes temas económicos y estratégicos que estructuran la asociación franco-saudí".

La presidencia francesa explicó que la visita del mandatario saudí se enmarca en la continuidad del viaje de Macron a Arabia Saudí en diciembre de 2024.

"Refleja la vitalidad del diálogo entre el Reino de Arabia Saudí y Francia, y permitirá reforzar la asociación estratégica que une a nuestros dos países. Con este fin, el Presidente de la República y el príncipe heredero mantendrán por primera vez una reunión del Consejo de Asociación Estratégica franco-saudí", refirió El Elíseo.

Como novedad, Macron y Bin Salman asistirán el domingo 23 por la tarde a la ceremonia de clausura de la tercera edición de la Copa del Mundo de Eports, organizada en París.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto "ilustra también la ambición común de Francia y Arabia Saudí de hacer del deporte y de la cultura vectores de su acercamiento", expuso el comunicado.