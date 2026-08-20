Más de mil personas protestan en Túnez contra las políticas del Gobierno de Kais Said

Durante la protesta, convocada por la ONG Nafas, los participantes reclamaron "el fin urgente" del mandato de Said e instaron a "todo" el pueblo tunecino a unirse a la lucha "para derrocar el presidente y restaurar la democracia" que -consideran- "desapareció".

Con pancartas en las que se leía "Túnez es una república, no una monarquía, y nosotros somos ciudadanos, no súbditos", "Basta de injusticia" o "(Said) Ha destruido el poder adquisitivo", entre otras, exigieron unas elecciones "justas" para "recuperar la libertad y la separación de poderes".

El reclamo se ha convertido en recurrente desde julio de 2021, cuando el mandatario se arrogó plenos poderes para, supuestamente, "rectificar" el curso de la transición democrática en el único país magrebí que avanzó en derechos civiles tras la Primavera Árabe de 2011.

Desde entonces, diversas organizaciones nacionales e internacionales denuncian un grave retroceso democrático, marcado por la persecución a la disidencia, el encarcelamiento de opositores y el cierre de espacios para la sociedad civil.

Las restricciones de movimiento y las detenciones de activistas redujeron drásticamente el número de protestas, así como el número de asistentes a las que se convocaron en los últimos años, con una participación regular de apenas medio millar de personas.

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Sin embargo, el pasado 25 de julio, Día de la República, alrededor de 3.000 tunecinos salieron a la calle a reclamar "el definitivo e inevitable fin de siete años de pobreza, desempleo, marginación, represión y populismo del régimen".

Según diversas organizaciones, esa fecha "marcó el principio de una oleada imparable de protestas hasta ver la caída del Gobierno".

Túnez inició una transición democrática con la Primavera Árabe que, según la sociedad civil, quedó interrumpida cuando Said se arrogó plenos poderes y cambió el sistema político y constitucional, antes de revalidar su mandato en las presidenciales de octubre de 2024.