México no duda de traslado desde Argentina de exmilitar acusado de tráfico de combustible

“Él solicitó un asunto jurídico en Argentina que por eso se retrasó la llegada a México (...) Pero hoy en el Gabinete (de Seguridad), los representantes de la fiscal (Ernestina Godoy) nos dijeron que no está en duda su traslado”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina, al ser consultada sobre la situación del exmando de la Secretaría de Marina, detenido desde abril en Argentina.

La gobernante mexicana explicó que representantes de la FGR informaron este jueves durante la reunión del Gabinete de Seguridad que el retorno se mantiene previsto y señaló que Farías Laguna presentó una solicitud jurídica en Argentina que retrasó su llegada a México.

Sin embargo, evitó precisar la naturaleza del trámite y pidió que sea la Fiscalía la que informe “con todo detalle”, al advertir que desconocía si profundizar en el procedimiento podía afectar algún aspecto legal.

La declaración ocurre después de que medios mexicanos reportaran el miércoles que autoridades argentinas autorizaron el traslado del contralmirante, detenido el 23 de abril en Buenos Aires tras ingresar al país el 1 de abril con una identidad falsa y un pasaporte guatemalteco, según el Gobierno argentino.

La defensa, encabezada por Epigmenio Mendieta, había sostenido un día antes que no existía una resolución dictada ni dentro del procedimiento de extradición ni en el proceso administrativo de expulsión, y que el juicio de extradición estaba programado para el 27 de agosto.

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Posteriormente, el despacho confirmó a medios que la deportación había sido autorizada, aunque señaló que todavía no había recibido formalmente la resolución correspondiente.

Mendieta ha insistido en entrevistas que ambos mecanismos siguen vías jurídicas distintas y que cualquier entrega debe respetar las etapas procesales.

Farías Laguna habría buscado asilo político en Argentina al alegar riesgos para su integridad y falta de garantías de un proceso imparcial en México.

El exmilitar es requerido por un juzgado federal del Estado de México por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, también denominados en el país como huachicol, acusación que su defensa rechaza.

Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, permanece preso en el Altiplano por la misma causa, según autoridades mexicanas federales.