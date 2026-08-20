México trae de Argentina a exmilitar por tráfico de combustible y agradece apoyo de EE.UU.

En un comunicado, la institución confirmó que agentes de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) viajaron a Argentina "para traer consigo a Fernando ‘N’, con la finalidad de presentarlo ante la autoridad judicial que lo requirió en México".

Para el traslado, agregó, la Secretaría de Marina (Semar) dispuso de una aeronave con destino a la Ciudad de México.

Además, la FGR agradeció la colaboración de autoridades de Estados Unidos en el proceso, así como de la Cancillería y de la justicia argentina.

No obstante, la autoridad mexicana no detalló cuál fue la participación de EE.UU. en el proceso de traslado.

En imágenes difundidas por la Fiscalía, se observa al detenido esposado en una terminal aérea y, posteriormente, a bordo de un avión, rodeado de militares

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Farías Laguna, excontralmirante de la Semar, fue arrestado el 23 de abril en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, tras la emisión de una ficha roja de la Interpol, solicitada por la FGR.

Sin embargo, su regreso a México quedó sujeto inicialmente a un proceso de extradición, luego de que las autoridades argentinas descartaran su expulsión inmediata.

El martes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, adelantó en su conferencia de prensa diaria que el traslado del exmilitar estaba a punto de ocurrir.

Farías Laguna, de 47 años, es requerido por la Justicia mexicana por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La FGR lo señala por su presunta participación en "una compleja red criminal" dedicada al 'huachicol fiscal', como se conoce en México al contrabando de combustibles mediante mecanismos para evadir el pago de impuestos.

Según la investigación, Farías Laguna habría integrado desde 2023 una estructura conformada por funcionarios públicos, empresas privadas y miembros de las Fuerzas Armadas dedicada al ingreso ilegal a México de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

Hasta el momento, la Fiscalía ha detenido a otras quince personas presuntamente implicadas en dicha red.

Las autoridades argentinas informaron tras su captura que el exmilitar había ingresado al país suramericano el pasado 1 de abril utilizando una identidad falsa, con un pasaporte a nombre de un ciudadano guatemalteco.