Milei defiende su programa económico con insultos y burlas a opositores y críticos

"Hijos de puta", "corruptos" e "ignorantes" fueron algunos de los improperios del mandatario en su intervención de más de una hora en un encuentro que cada año reúne a empresarios y referentes de la política, organizado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la organización estadounidense Americas Society.

En la defensa de su gestión iniciada en diciembre de 2023, afirmó que algunos empresarios "prebendarios", las fuerzas opositoras en el Congreso nacional y en las calles intentaron "un golpe de Estado" el año pasado.

También culpó a las feministas y a la legalización del aborto de la baja natalidad en Argentina, al afirmar que esto tiene consecuencias económicas y para el sistema de pensiones.

"Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes (símbolo feminista y de la lucha por el aborto legal). Argentina no llega a la tasa de crecimiento de población y natalidad que permite la reposición", dijo.

Y profundizó su crítica al señalar las consecuencias que, a su juicio, genera la baja natalidad: "Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento y materia previsional. También en capital humano".

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Sobre los sectores económicos que muestras signos de estancamiento y baja actividad, disparó: "¿Queremos ser grandes? Hay que ponerse los pantalones largos. Y los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar".

En referencia a las estudios de instituciones que calculan en más de 30.000 las empresas que han cerrado durante el Gobierno de Milei, opinó: "El proceso es armónico, así como aparecen empresas otras desaparecen, es un fenómeno natural. Se van reasignando recursos porque cambiaron las condiciones de la economía".

Según sus propias perspectivas, dijo que su Gobierno terminará en 2027 con un crecimiento económico de 8,3 %, por encima del 6 % que esperan crecer los países que forman la OCDE, a pesar de haber realizado "el mayor ajuste de la historia de la humanidad" y de las críticas a su programa económico.

"No fue un mundo malo, es que hicimos todo mal", manifestó sobre los gobiernos que lo antecedieron, y agregó que su objetivo no es que Argentina sea "un país de mitad de tabla", sino "el país más grande del mundo".

Milei consideró una "precariedad intelectual grosera" los señalamientos sobre el funcionamiento "a dos velocidades" de la economía argentina, que economistas describen como un estancamiento de la mayoría de los sectores productivos en paralelo al gran crecimiento de las exportaciones de energía, minería y agro.

En otro pasaje de su discurso, el presidente argentino prometió organizar un espectáculo musical para festejar que la inflación "empieza con cero", en el caso de los precios mayoristas de julio que subieron, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un 0,8 %.

Afirmó: "Debería cumplir la promesa de que si (la inflación) empezaba con cero, haría un recital. Voy a tener que buscar tiempo para ensayar".

En diversas declaraciones públicas, Milei aseguró que su gestión lograría dominar la inflación minorista (los precios de los bienes que se ofrecen al público general en comercios), un índice diferente de la inflación mayorista que este jueves celebró.

Ya en tono de campaña electoral para las presidenciales del próximo año, en las que Milei aspira a ser reelecto, dijo: "Sigo depositando mi confianza en que los argentinos no quieren volver al pasado y convertirse en Cuba".