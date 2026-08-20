Ministro de Vivienda de Perú se dirige a Ayacucho a supervisar la atención tras terremoto

El presidente del Consejo de Ministros se encontraba en el pleno de la Cámara de Diputados para presentar la política de gobierno de la mandataria Keiko Fujimori cuando ocurrió el terremoto en Ayacucho, que tuvo el epicentro a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora y a una profundidad de 108 kilómetros.

Dado que Galarreta se encontraba acompañado por los integrantes de su gabinete, el primer ministro pidió autorización al titular de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, para que el ministro de Vivienda pueda salir del edificio legislativo para dirigirse a Ayacucho.

"Cuando usted lo autorice, señor presidente, quien tiene que salir es el ministro de Vivienda, que va yendo a Ayacucho", dijo el primer ministro a Reto sobre las acciones de respuesta tras el sismo.

Asimismo, el jefe del gabinete informó a los diputados que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se dirigirá a Arequipa, donde hubo deslizamientos de lodo a inicios de la semana, y el de Producción, Juan Carlos Requejo, acudirá a la surandina Puno, también afectada por problemas climatológicos.

El terremoto de magnitud 7,2 registrado este jueves a las 13:00 hora local (18:00 hora GMT) en la región de Ayacucho, en el sur de Perú, fue percibido como "fuerte" en nueve distritos cercanos a la zona del epicentro y hasta el momento hay dos personas "afectadas" y daños en viviendas e infraestructura.

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La gran profundidad a la que se originó provocó que se sintiera en varias regiones del país, incluida Lima, pero que no causara efectos "críticos", según adelantó el presidente del Instituto Geofísico de Perú (IGP), Hernando Tavera.

El jefe del Instituto de Defensa Civil, Luis Vásquez, informó que han registrado que en la localidad de Puquio fueron afectadas ocho viviendas, en Ayacucho tres instituciones sanitarias y en Puyo doce viviendas y un centro de salud.

En Coracora se informó de dos personas resultaron lesionadas "al momento de evacuar (la zona) donde se encontraban", así como daños en cinco institutos educativos, mientras que se registraron derrumbes en un cerro de esa localidad y otro en Chancas.