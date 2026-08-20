Multa de 2,33 millones de euros en Francia al sitio de venta de ropa en línea Boohoo

La Dirección General de la Competencia, del Consumo y de la Represión de Fraudes (DGCCRF) indicó en un comunicado publicado este jueves que la multa se fijó en una transacción penal aceptada por la compañía de moda rápida, con el acuerdo de la Fiscalía de París.

La investigación que llevó a cabo la DGCCRF sobre los precios de varios cientos de productos puso en evidencia "prácticas comerciales engañosas sobre la veracidad de las promociones anunciadas a los consumidores".

En la práctica, la información que daba Boohoo inducía a error de los consumidores porque en realidad no tenía en cuenta promociones aplicadas anteriormente o aumentaba algunos precios antes de aplicarles los descuentos.

De esa forma, en un 40 % de los anuncios verificados por los servicios antifraude en la versión francesa de la web de la empresa no había ninguna reducción de precios pese a las promesas de promoción, en un 7 % esos recortes eran menores de lo indicado y en un 48 % lo que se comprobó es que las tarifas eran incluso superiores.

En total, un 95 % de todos ellos incumplían lo que la compañía anunciaba.

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La DGCCRF también comprobó que se incumplían las reglas comerciales en la información sobre la composición de artículos textiles y de calzado.

Así, por ejemplo, se identificaban como de cuero o se utilizaban términos asociados ('similicuir', 'cuir simili', 'daim') para productos sintéticos.

El servicio francés antifraude, que advirtió de que seguirá vigilante sobre la evolución de las prácticas comprobadas en este procedimiento, aprovechó para pedir a los consumidores que desconfíen de "ofertas de promociones demasiado atractivas, que pueden ser engañosas".