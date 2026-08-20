Omán reitera su "firme compromiso" con la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz

"El Sultanato de Omán mantiene su firme compromiso con la seguridad marítima y el derecho internacional, y rechaza cualquier escalada o conflicto", dijo el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, en una rueda de prensa en Mascate con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, quien advirtió por su parte de lo "crítica" que es la situación en el Golfo.

El omaní enfatizó que "lograr una seguridad sostenible en el estrecho de Ormuz requiere establecer una paz duradera en la región a través de la moderación, la diplomacia y un diálogo constante" con el fin de "abordar las causas profundas de la inestabilidad, incluidas las políticas de exclusión y el desacato al derecho internacional".

Sus afirmaciones se producen en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la guerra entre Estados Unidos e Irán, así como de un posible acuerdo que permita la reapertura de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte del petróleo y gas mundiales antes del inicio del conflicto, el 28 de febrero.

Irán, que insiste en controlar Ormuz en el futuro, ha informado recientemente de avances en sus negociaciones con Mascate para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho, sin contar con EE.UU.

Tras esas afirmaciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el pasado lunes con bombardear "sin piedad" Omán -país aliado de Washington- si se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control de Ormuz.

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El jefe de la diplomacia japonesa advirtió en la rueda de prensa con Al Busaidi de que "la situación con Irán se encuentra en una etapa crítica" y expresó su esperanza en que "se celebren más conversaciones constructivas para reducir las tensiones lo antes posible, garantizar la libertad de navegación en los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb".

Este último está en la boca del mar Rojo y también está amenazado por los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán.

El japonés agradeció además a Omán "el suministro estable y a largo plazo de petróleo crudo y gas natural licuado" a su país, y reafirmó "la determinación de ambos países de fortalecer la cooperación en el ámbito de las energías limpias, incluido el desarrollo del hidrógeno y el amoníaco".