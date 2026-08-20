OTAN asegura estar lista para "responder 24/7" ante cualquier amenaza potencial

"Podemos confirmar que dos cazas F-18 españoles despegaron durante la noche para supervisar la situación tras la detección de actividad aérea cerca de la frontera de Rumanía con Ucrania. Las aeronaves operaban bajo mando de la OTAN", señaló un funcionario de la Alianza en declaraciones remitidas a EFE.

La organización, agregó, "permanece en estrecho contacto con las autoridades rumanas" ante este tipo de incidentes.

Los dos F-18, desplegados en Rumanía en el marco de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN, despegaron esta madrugada después de que el Ministerio de Defensa rumano activara la alerta a las 02.23 horas (23.23 GMT) tras detectar varios objetos aéreos en las proximidades de la frontera con Ucrania.

Un dron entró en el espacio aéreo rumano a las 03.21 (00.21 GMT) y avanzó unos 13 kilómetros al este de la ciudad de Galati, antes de estrellarse cerca de Grindu, en el condado de Tulcea, en una zona despoblada, sin causar víctimas ni daños.

El 16 de agosto, un F-18 español ya derribó un dron que había violado el espacio aéreo rumano.

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Rumanía comparte más de 600 kilómetros de frontera con Ucrania, en guerra con Rusia desde febrero de 2022.