Peña dice que donación de draga fortalece amistad y confianza entre Japón a Paraguay

"Esta donación fortalece nuestra infraestructura fluvial y, por encima de eso, fortalece la amistad entre nuestras naciones, la confianza mutua y el camino que seguiremos construyendo juntos", indicó Peña en un discurso durante un acto de abanderamiento de la denominada draga DRM-5 'Paraguay', que tuvo lugar en el Puerto de Asunción, la capital del país.

La draga tiene aproximadamente 64 metros de eslora y capacidad para dragar hasta 1.500 metros cúbicos por hora, informó la Presidencia de Paraguay en un comunicado.

El mandatario destacó que la draga "fortalecerá la capacidad del país para mantener navegable" la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, el corredor fluvial por el que transita más del 80 % del comercio de la nación suramericana.

"Para un país sin litoral marítimo como el nuestro, el Paraguay, contar con una vía navegable, confiable, segura y operativa durante todo el año es una prioridad estratégica", subrayó Peña tras señalar que la donación es "el resultado de años de cooperación" entre ambos países.

En ese sentido, Peña recordó que, desde 1974, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) ha acompañado a Paraguay con proyectos para el desarrollo de infraestructura, agricultura, educación, salud, tecnología y fortalecimiento institucional, y ha dejado "una huella invaluable en el crecimiento nacional".

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Por su parte, el embajador de Japón en Paraguay, Katsumi Itagaki, expresó en un discurso que la donación de la draga ha sido "un anhelo compartido por varios gobiernos de Paraguay", que se remonta a 2014, cuando iniciaron las primeras conversaciones.

"Esta donación constituye un claro ejemplo de cooperación que caracteriza a esta asociación estratégica", destacó el embajador, al señalar que la draga fortalecerá "la autonomía, y resiliencia de los corredores fluviales" de Paraguay.

Los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino, realizan desde el miércoles hasta el próximo lunes una visita oficial a Paraguay con motivo de los 90 años de la migración japonesa a este país suramericano, donde se estima que residen unos 10.000 inmigrantes nipones y sus descendientes.

Esta jornada, las altezas imperiales de Japón fueron recibidos con honores por Peña y la primera dama, Leticia Ocampos, en el Palacio de López, la sede del Gobierno en Asunción, donde mantuvieron un encuentro a puertas cerradas.

En mayo de 2025, el entonces primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y el presidente de Paraguay -entonces de visita al país asiático-, acordaron elevar la relación bilateral al nivel de "socios estratégicos", así como medidas para promover las inversiones y facilitar los movimientos de personas entre ambos países.