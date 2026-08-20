Perú y México retoman relación bilateral con reunión sobre visados y gestión de desastres

En la cita, el vicecanciller Anderson reiteró la solicitud de Perú a México para que reconsidere la exoneración del visado para los peruanos que visiten ese país.

Señaló que la exigencia de visa ha tenido un impacto en el flujo de turistas peruanos hacia México y que, en el marco de la Alianza del Pacífico, Perú es actualmente el único país socio cuyos ciudadanos enfrentan este requisito.

Serur se comprometió a realizar las coordinaciones correspondientes con las instancias competentes mexicanas y evaluar esta situación, informó la cancillería peruana en una nota de prensa.

También se expresó el interés en fortalecer la cooperación en materia de gestión de riesgos de desastres, con especial atención a los desafíos asociados al fenómeno climatológico de El Niño global y costero, que tendrá impacto en la región.

En el encuentro, ambos vicecancilleres resaltaron la importancia de reactivar las instancias de diálogo político y cooperación como el Consejo de Asociación Estratégica, la Reunión Técnica del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEC), la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, y la Comisión Mixta de cooperación educativa y cultural.

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Igualmente, el mecanismo de cooperación en materia consular y asuntos migratorios, y el mecanismo de consultas bilaterales sobre asuntos multilaterales, para lo cual acordaron revisar y actualizar los temas que forman parte de cada uno de dichos mecanismos.

La cita de Anderson y Serur se realizó el miércoles en México y los funcionarios convinieron comunicar conjuntamente, a través de los canales diplomáticos, la reapertura de sus respectivas embajadas.

Ambos países rompieron relaciones en noviembre de 2025 por el asilo que le concedió el país norteamericano a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, sentenciada por el fallido intento de golpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

La reanudación de las relaciones fue anunciada el 7 de agosto, después de que Perú otorgó el salvoconducto a Chávez para que pueda viajar a México en un avión de la Fuerza Aérea.

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el restablecimiento de las relaciones bilaterales durante su conferencia de prensa matutina, y calificó la decisión del Gobierno de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, como una acción de "buena voluntad".

La salida de Chávez se produjo después de varias semanas de conversaciones entre México y el nuevo Gobierno peruano, encabezado por la derechista Fujimori.

Chávez permanecía desde noviembre de 2025 en la residencia de la Embajada mexicana en Lima después de que México le concediera asilo diplomático, una decisión que llevó al entonces Gobierno peruano a romper las relaciones diplomáticas con México.

La ex primera ministra fue posteriormente condenada a 11 años y cinco meses de prisión como coautora de conspiración para una rebelión por el fallido intento de Castillo de disolver el Congreso.