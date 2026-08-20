Petroleras Continental y Mercuria se alían para crecer en la reserva argentina Vaca Muerta

Según informó Mercuria en un comunicado, el acuerdo incluye la adquisición por parte de Continental de un 50 % de la petrolera argentina Phoenix Resources, controlada por el grupo suizo y que posee activos en Vaca Muerta, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

A partir de la alianza anunciada este jueves, Continental y Mercuria crearán una plataforma conjunta con sus operaciones en Vaca Muerta, que abarcan una superficie de unos 163.000 acres distribuidos en seis bloques y suman una producción actual de 28.000 de barriles equivalentes de petróleo por día.

Continental, fundada por el magnate Harold Hamm y una de las principales productoras de crudo no convencional de Estados Unidos, desembarcó en Vaca Muerta a finales de 2025, al comprar a la petrolera argentina Pluspetrol el bloque Los Toldos II Oeste.

Su avanzada fue veloz: en mayo Continental se asoció con la argentina Pan American Energy (PAE) para desarrollar cuatro áreas en Vaca Muerta.

Este miércoles Continental redobló su apuesta al presentar ofertas en conjunto con Phoenix por seis de los quince bloques en Vaca Muerta que busca dar en concesión la provincia de Neuquén (suroeste) a través de un concurso internacional.

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Una día después, Continental anuncia este acuerdo con Mercuria que, según el comunicado, "representa una expansión significativa de la inversión" de la petrolera estadounidense en Argentina y un "despliegue de capital" de 4.000 millones de dólares durante los próximos cinco años.

"Vaca Muerta es un recurso de clase mundial, y creemos que la combinación del enorme potencial de Argentina, las capacidades consolidadas de Phoenix y la experiencia de Continental en el desarrollo de recursos no convencionales puede contribuir a consolidar al país como un líder global en petróleo y gas natural", afirmó Doug Lawler, presidente y director ejecutivo de Continental.

La nueva plataforma conjunta reunirá los intereses de Phoenix en los bloques Mata Mora Norte, Mata Mora Sur, Confluencia Norte y Confluencia Sur, la participación operada de Continental en Los Toldos II Oeste, y las participaciones adicionales que se incorporarán del bloque Bajo del Toro Este, actualmente propiedad de la empresa argentina Integra, accionista minoritario en Phoenix.

Con epicentro en la provincia de Neuquén, Vaca Muerta comenzó a ser explotada por YPF en 2013 y ha recibido desde entonces inversiones por unos 52.000 millones de dólares para su desarrollo masivo.

Su creciente producción ha permitido que Argentina revierta el déficit en su balanza energética y que varias petroleras activen proyectos para exportar hidrocarburos.