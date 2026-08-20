Pueblos amazónicos definen un plan para avanzar hacia territorios libres de extractivismo

"Sabemos que la región ahora vive unas amenazas mucho más fuertes de las que vivía antes. Sabemos que hay gobiernos autoritarios que no les interesa proteger la Amazonia, que están buscando explotar sus recursos y no la ven como un ser vivo. Por eso los pueblos se articulan en el FOSPA con la misión de determinar qué podemos hacer y exigir", explicó a EFE Natalia Greene, directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y parte de la organización del foro.

La activista señaló que analizan las iniciativas que ya están poniendo en marcha algunos pueblos o diversas propuestas que se están presentando en estos días para hacerlos aterrizar en un plan que les permita trazar el camino de los siguientes años de manera "articulada y conjunta por la Amazonia".

Joao Pedro Galvao, director de Colectivo Pororoka y quien llegó a Ecuador desde Brasil, afirmó que el FOSPA es el escenario propicio para aprobar y lanzar este plan, ya que en la ciudad de Puyo, donde se realiza el encuentro, están representantes de los nueve países de la cuenca amazónica.

"Aquí te puedes inspirar, intercambiar conocimientos y darte cuenta que no estás solo. A veces, cuando te enfrentas a una gran corporación explotadora, el camino puede parecer solitario, pero en este lugar hay gente que ya tuvo victorias", reivindicó Galvao.

El activista puso como principal referente al pueblo kichwa de Sarayaku, que llevó su lucha contra el extractivismo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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El tribunal declaró en 2012 culpable al Estado ecuatoriano por violar, entre otros, el derecho de los pueblos a la consulta libre, previa e informada frente a proyectos de inversión y extractivos en sus territorios.

Sin embargo, los representantes del pueblo Sarayaku afirman que no se ha cumplido con todo lo ordenado por el tribunal, por lo que han pedido a los jueces que exijan al Gobierno que se reconozca a todo el territorio como 'Kawsak Sacha' o "selva viviente".

"Eso implica que estará libre de extracción petrolera, de todo tipo de extracción minera, madereras, ingreso de carreteras. Que será un espacio de vida que nutre al planeta con vida, con oxígeno para regenerar los ecosistemas que han sido violentados", explicó a EFE Patricia Gualinga, lideresa e integrante del Foro Permanente de Naciones Unidas para cuestiones indígenas.

Gualinga destacó también la importancia del plan de acción, ya que todos buscan que se proteja "los espacios de vida", que "no se siga destruyendo el ecosistema amazónico" y que la Amazonia "no sea un negocio" bajo el "pretexto de conservación".

La colombiana Yuvelis Morales, Premio Goldman 2026 por su lucha contra los proyectos de fracturación hidráulica (fracking) en su país, aseguró a EFE que es "necesario" que las comunidades planteen una "posición real, eficiente y efectiva" sobre la necesidad de dejar los combustibles fósiles atrás.

Especialmente frente a discursos sobre la supuesta compatibilidad entre el extractivismo y la sostenibilidad. "No podemos seguirnos engañando. Hoy a nosotras nos dicen que tenemos que dejar extraer porque nos condenamos a nosotras mismas, pero a nosotras mismas nos están condenando cuando sacrifican nuestras comunidades y nuestros ecosistemas", afirmó.