Serbia celebrará elecciones anticipadas en octubre, según anunció su presidente

"Las elecciones parlamentarias en Serbia se celebrarán, tal como están las cosas, el 18 o el 25 de octubre, y pronto sabremos qué día será", declaró el mandatario a la emisora pública RTS.

La celebración de comicios anticipados ha sido una de las principales reivindicaciones de los estudiantes y ciudadanos que han participado en una intensa ola de protestas contra el Gobierno y la corrupción de la élite política, desencadenadas por el derrumbe de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad en noviembre de 2024, que causó la muerte de 16 personas.

Vucic, líder del nacionalista Partido Progresista Serbio (SNS), ya había afirmado el pasado junio a Radio Belgrado que estaba dispuesto a dimitir para facilitar la convocatoria de nuevas elecciones y que sopesaba presentarse como candidato a primer ministro.

El mandatario reiteró esta intención —que implicaría también el adelanto de los comicios presidenciales— durante un mitin frente a la Asamblea Nacional el 27 de junio, y de nuevo el mes pasado.

Sin embargo, no ha sido hasta esta noche, en su entrevista con RTS, cuando adelantó por primera vez fechas concretas para la cita con las urnas.

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Vucic ya ocupó el cargo de primer ministro entre 2014 y 2017, periodo en el que fue elegido jefe del Estado por primera vez.

En 2022 fue reelegido para un segundo y último mandato, ya que la Constitución no le permite optar a un tercer periodo consecutivo.

El Parlamento actual se constituyó en febrero de 2024, tras la celebración de los comicios de diciembre de 2023.