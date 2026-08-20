Sheinbaum confía en que arresto de persona ligada a secuestro de ‘El Mayo’ aclare el caso

Ante la pregunta sobre si el arresto de Fausto ‘N’ ayudaría a esclarecer las condiciones en las que se llevó a cabo la detención de Zambada en Estados Unidos, la mandataria señaló en su conferencia de prensa que ayudaría “a aclarar qué fue lo que pasó (...) espero que sí”, dijo.

Sheinbaum destacó la importancia de la captura y recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación sobre los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, cuando Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, llegó en una avioneta a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Desde hace muchos meses, la Fiscalía nos ha informado que siguen las investigaciones, que no se ha cerrado ese caso. Y es relevante, es relevante esta detención”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria pidió a la FGR ofrecer más detalles sobre la captura y sus posibles repercusiones para esclarecer uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del narcotráfico en México.

“Y ya la fiscalía pues que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para el conocimiento de este caso”, agregó.

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La FGR informó el miércoles de la detención de Fausto ‘N’ en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, por su probable intervención en el encubrimiento del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y por falsedad de declaraciones.

Según la Fiscalía, Fausto ‘N’ habría acompañado a Cuén Ojeda a la reunión en la que Zambada presuntamente fue secuestrado y habría presenciado los hechos.

Las autoridades sostienen además que incurrió en contradicciones en sus declaraciones y habría omitido información sobre lo ocurrido con el propósito de “desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad”.

Zambada ha sostenido que Guzmán López lo engañó para acudir a una reunión en Sinaloa, donde fue emboscado, secuestrado y posteriormente trasladado contra su voluntad en una avioneta a Estados Unidos.

El episodio abrió una crisis entre México y Estados Unidos por la falta de información sobre el operativo y desencadenó una pugna interna en el Cartel de Sinaloa entre Los Chapitos y Los Mayos, que desde septiembre de 2024 mantiene sumido al estado noroccidental de Sinaloa en una ola de violencia.