Sitio arqueológico Cihuatán en El Salvador será intervenido con fondos de Estados Unidos

Así lo anunciaron este jueves autoridades de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y del Gobierno salvadoreño desde el sitio arqueológico, ubicado en el municipio de Aguilares a 38 kilómetros de la capital San Salvador.

Se trata de trabajos, en una tercera fase, de conservación y preservación en cuatro áreas del parque, que cuenta con una extensión de 400 manzanas (cerca de 3 kilómetros cuadrados).

De acuerdo con el arqueólogo Paul Amaroli, representante de la Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador (Fundar), "Cihuatán nos conecta con el pasado de El Salvador y es un lugar de testimonio de la riqueza y complejidad de las antiguas civilizaciones que formaban las bases humanas del territorio salvadoreño desde hace miles de años".

Explicó que en las cuatro áreas intervenidas se realizaron labores enfocadas en "métodos de documentación, consolidación y estabilización" y aseguró que "preservar las estructuras, su historia y significado es una responsabilidad compartida, es precisamente lo que nos reúne, ese esfuerzo de conservación comenzó hace más de una década con el apoyo del Fondo del Embajador".

La inversión de la tercera fase, que contempla un período de 2026 a 2028, asciende a 224.586 dólares, según informó la Embajada de EE.UU., y en total el fondo para preservación del sitio arqueológico oscila en 524.586 dólares.

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La encargada de Negocios de la embajada estadounidense, Naomi Fellows, apuntó que "este proyecto va mucho más allá de la conservación de estructuras antiguas, se trata de proteger la historia y las narrativas que conectan a los salvadoreños con su pasado y de garantizar que este tesoro cultural permanezca accesible a las generaciones futuras".

"No solo protegemos estas estructuras, sino también el conocimiento y la historia que representa para las generaciones que vendrán. Para los Estados Unidos el apoyo al patrimonio cultural es una parte fundamental de nuestra asociación más amplia con El Salvador", dijo la diplomática.

Aseguró que sitios como Cihuatán "tienen el potencial de convertirse en verdaderos motores del desarrollo económico, atrayendo a viajeros de todo el mundo".

Los trabajos de conservación y preservación en las diferentes áreas del sitio arqueológico, uno de los más antiguos en ser estudiados, comenzaron en 2014 con el apoyo del Gobierno estadounidense, apuntó el ministro salvadoreño de Cultura, Raúl Castilla.

El funcionario, que junto a Fellows y Amaroli realizaron un recorrido por el lugar, resaltó que el lugar "fue una civilización que contó con una ciudad completa con una organización política, agrícola y ceremonial".