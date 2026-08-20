Solo dos estados mexicanos están libres de gusano barrenador tras primer caso en Sonora

Hasta el último reporte oficial, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) contabiliza 38.820 casos acumulados entre el 20 de noviembre de 2024 y el 18 de agosto de 2026.

Chiapas encabeza el registro con 7.604, seguido de Oaxaca, con 5.074; Veracruz, 4.720; Yucatán, 2.792; Puebla, 2.200; San Luis Potosí, 1.708; Tabasco, 1.360; Tamaulipas, 1.308; Hidalgo, 1.218; Guerrero, 1.217; Quintana Roo, 1.159; Jalisco, 1.093, y Campeche, 1.076.

Entre los 1.963 casos activos, Zacatecas reporta 179; Puebla, 166; Chiapas, Oaxaca y Veracruz, 122 cada uno; Yucatán, 117; Jalisco, 100; San Luis Potosí, 98; Nayarit, 97; Querétaro, 86; Chihuahua, 74; Guanajuato, 69; Hidalgo, 59; Colima, 58; Estado de México, 57, y Morelos, 55.

Por especie, los activos se concentran en bovinos, con 876, y perros, con 726.

En el acumulado predominan bovinos, con 22.770, y caninos, con 9.089.

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El caso de Sonora fue localizado en un bovino de Munihuasa, municipio de Álamos, a unos 17 kilómetros de Chihuahua, en el norte de México.

El Gobierno estatal y organizaciones ganaderas activaron un cerco sanitario de 20 kilómetros, liberaron 360.000 moscas estériles y ordenaron tratamientos preventivos en bovinos adultos y becerro.

En tanto, la Unión Ganadera Regional de Sonora afirmó que la movilización de ganado continúa bajo inspecciones y requisitos sanitarios.

La expansión evidencia una campaña basada en vigilancia, control de movilización y liberación de insectos estériles.

El Consejo Nacional Agropecuario ha estimado pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares por año y advirtió que México no cuenta con suficientes moscas para erradicar la plaga, aunque reconoció que Senasica ralentizó su expansión.