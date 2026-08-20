Suben a 97 los muertos del naufragio en lago de Zimbabue tras recuperación de más cuerpos

"La Policía de Zimbabue informa que el número de muertos en el accidente de la embarcación Kariba RIDA asciende ahora a 97 tras la recuperación de dos cuerpos del lago esta tarde", indicó la fuerza policial a través de su cuenta en la red social X.

La ZRP también publicó los nombres de diez personas más, lo que eleva a 93 el número total de víctimas identificadas, incluidos seis menores de edad que se suman a los 39 ya reconocidos por sus familiares, donde figuran infantes de un mes a cinco años, así como niños mayores y adolescentes.

La Policía "continúa colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes y las familias para identificar a las víctimas restantes", señaló el documento.

El naufragio ocurrió el pasado 11 de agosto y afectó a una embarcación de la Agencia de Desarrollo de Infraestructura Rural (RIDA) mientras navegaba entre las localidades de Chalala y Kariba.

Aunque las primeras informaciones señalaron que transportaba a 120 personas, las investigaciones policiales apuntaron a que podrían ser más, pese a que la capacidad máxima autorizada del navío era de 90 pasajeros.

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La Policía indicó entonces que 67 personas fueron rescatadas, pero la Unidad de Protección Civil (CPU), la agencia de gestión de desastres zimbabuense, cifró en 77 los supervivientes que se salvaron nadando o tras ser arrastrados hacia un islote cercano y evacuados por botes salvavidas.

Ante la tragedia, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, declaró el estado de desastre nacional para desplegar recursos del Ejército, buzos de rescate y aeronaves.

El mandatario reconoció que el suceso expuso serias deficiencias en los sistemas de inspección y seguridad marítima del país.

El lago Kariba, el mayor embalse artificial del mundo por volumen (unos 180 kilómetros cúbicos), fue creado a raíz de la construcción de la presa homónima, levantada entre 1956 y 1959 por ingenieros italianos en el río Zambeze, en la frontera entre Zimbabue y Zambia.

Además de abastecer a la Central Hidroeléctrica de Kariba, esta masa de agua constituye una vía de transporte clave en la región.