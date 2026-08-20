Un fuerte temporal azota el norte de Italia con lluvias intensas y tormentas eléctricas

El Departamento de Protección Civil ha declarado el nivel de alerta naranja por tormentas en Friuli Venecia Julia, Lombardía, Toscana y Véneto, además de un aviso del mismo nivel por riesgo hidrogeológico en zonas de Lombardía.

En paralelo, se mantiene la alerta amarilla en las regiones de Liguria, Piamonte, Emilia-Romaña y Trentino-Alto Adigio, todas en el norte del país.

La zona más castigada durante la jornada ha sido Liguria, que registró una impresionante tempestad con más de 37.000 rayos caídos en pocas horas, según los medios locales.

En la localidad de Chiavari (Génova), una tromba descargó 103 milímetros de agua en solo una hora, lo que llevó al ayuntamiento a activar las sirenas de aviso preventivo ante el riesgo inminente de desbordamiento del arroyo Rupinaro e instar a los vecinos a subir a las plantas superiores por precaución.

Asimismo, el temporal ha provocado importantes balsas de agua en la autopista entre Génova y Roma, así como la caída de árboles y problemas considerables en la red ferroviaria, con retrasos y cancelaciones.

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En la estación de Ventimiglia, en la frontera con Francia, el impacto de un rayo dejó fuera de servicio la sala de control de tráfico, paralizando por completo la circulación de trenes.

La inestabilidad meteorológica se extenderá durante el viernes, día en el que se mantendrá el nivel naranja por tormentas en Friuli Venecia Julia, Toscana y el centro-este de Liguria, además de extenderse la alerta amarilla por fuertes precipitaciones a regiones del centro del país como Abruzos, Lacio, Marcas, Molise y Umbría.

Ante las previsiones, el Ayuntamiento de Florencia ordenó el cierre de parques, cementerios y algunos tramos de tranvía próximos al río Arno.

El temporal en el norte contrasta con la situación en el sur del país, donde continúan las altas temperaturas y ciudades como Bari y Palermo, en la isla de Sicilia, mantienen la alerta naranja por altas temperaturas.