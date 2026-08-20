Un juez de EE.UU. condena a diez personas por tráfico de cocaína de un cartel mexicano

El juez Darrin P. Gayles impuso la pena más alta a Reinaldo Fernández, de 63 años, quien se declaró culpable de conspiración para la distribución de al menos cinco kilos de cocaína, el mismo cargo que admitieron otros siete de los condenados.

Entre ellos figura Javier García-Mora, de 40 años, un ciudadano mexicano en situación irregular en Estados Unidos al que el cartel envió a Miami para supervisar sus intereses en el sur de Florida, según los documentos judiciales. Recibió una condena de cinco años.

La red operó al menos entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. Fernández y sus cómplices compraban la cocaína al cartel mexicano y a otros proveedores.

Tres de los condenados hacían de conductores y trasladaban la droga y grandes cantidades de dinero en efectivo por todo el país, mientras que los cinco restantes compraban y vendían cocaína a Fernández y a otros miembros de la organización en el sur de Florida.

Las otras nueve condenas van de un año y nueve meses a seis años y diez meses de prisión, y dos de ellas corresponden a acusados que admitieron cargos por cantidades menores de droga.

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Durante la investigación las autoridades incautaron más de 450.000 dólares procedentes de la venta de cocaína. Otros tres acusados en la misma causa siguen prófugos.

"Los carteles mexicanos no van a asentarse en el sur de Florida", afirmó en el comunicado el fiscal federal Reding Quiñones.