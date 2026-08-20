Un muestra del artista peruano Francisco Espinoza abre un ciclo cultural en España

En la inauguración, el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, organizadora del OCIb, Francisco Javier Gil, destacó a Espinoza Dueñas (1925-2020) como "un referente importantísimo" de las artes plásticas iberoamericanas.

Subrayó la dimensión de un creador que ha desarrollado su trayectoria entre varios países, técnicas y disciplinas, con una identidad artística propia.

El comisario de la exposición, Aurelien Lortet, explicó que la selección de las aproximadamente 75 obras expuestas pretende enseñar "la vitalidad" de este artista de "una energía descomunal y una producción increíble".

La muestra recorre sus etapas creativas, comenzando por los años pasados en Madrid, ciudad a la que llegó gracias a una beca del Instituto de Cultura Hispánica, con la ilusión de conocer de primera mano a los grandes maestros y las principales escuelas europeas.

Lortet incidió en la capacidad del creador peruano para trabajar con todo tipo de técnicas y materiales. La exposición recoge sus trabajos litográficos, entre ellos los correspondientes a su etapa parisina, en la que desarrolló una producción de temática abstracta.

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Figuran también trabajos de épocas posteriores, como los realizados en homenaje a Cristóbal Colón, dentro de una selección compuesta en buena medida "por piezas prácticamente únicas", dijo el comisario.

El recorrido incluye asimismo su etapa de La Habana, donde estuvo varios años. Su implicación con las cuestiones sociales cobró especial relevancia en aquel periodo, que fue una "explosión de creatividad", según Lortet.

La amplitud de registros del artista se refleja también en las cinco esculturas de la muestra y en una vitrina con piezas de cerámica, entre ellas platos y vasos decorativos.

A ellas se añaden pinturas, fundamentalmente acrílicos sobre tela, que permiten apreciar "la amplitud de su paleta y la intensidad del color que ha caracterizado buena parte de su producción", dijo Lortet. En la inauguración estuvieron también y las hijas del artista, Amaya y Adriana Espinoza.