Una réplica de magnitud 4,2 remece localidad afectada por terremoto de 7,2 en sur de Perú

El Instituto Geofísico de Perú (IGP) informó que la réplica del movimiento telúrico ocurrió a las 16.30 hora local (21.30 GMT), con epicentro a 28 kilómetros al norte de la localidad de Coracora (Ayacucho), a 108 kilómetros de profundidad, la misma que el terremoto sucedido a las 13.00 hora local.

El terremoto de magnitud 7,2 que se registró este jueves en el sur de Perú dejó dos personas afectadas, así como daños en viviendas, instituciones sanitarias y educativas, aunque hasta el momento no se han reportado consecuencias de gravedad, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

"Hasta el momento no se han reportado daños a la salud ni afectación a las personas directamente por el sismo, esperamos que vaya pasando el momento para tener una data más real", declaró Vásquez al Canal N de televisión.

El funcionario agregó que las autoridades hacen un "monitoreo permanente" y siguen recibiendo información desde la zona golpeada por el sismo, que a pesar de su magnitud no causó daños mayores por haberse originado a más de 100 kilómetros de profundidad, según los especialistas.

El epicentro del terremoto, que se registró a las 13:00 hora local (18:00 GMT) de este jueves, fue establecido a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, en la región de Ayacucho, y a una profundidad de 108 kilómetros.