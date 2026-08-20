Unos cincuenta muertos, incluyendo niños, en un naufragio fluvial en noroeste de Nigeria

“Es una verdadera desgracia. Se han recuperado cincuenta cuerpos. Las víctimas se ahogaron cuando la embarcación se hundió después de zarpar”, declaró a EFE por teléfono Musa Dahiru, vecino de la localidad de Gorau, en el área de gobierno local de Goronyo, donde ocurrieron los hechos.

“Se dirigían a las granjas cuando el incidente ocurrió”, añadió, al detallar que muchas de las víctimas trabajaban como jornaleros en cultivos de arroz locales, incluyendo a muchos niños, en una zona donde el trabajo infantil es habitual.

La embarcación transportaba al menos a setenta personas cuando ocurrió el siniestro, señaló Dahiru, quien subrayó que “probablemente pasó por sobrecarga”.

También confirmó los hechos a EFE el portavoz de la Policía de Sokoto, Ahmed Rufai, si bien dio una cifra ligeramente menor de fallecidos.

“Hasta el momento, se han recuperado 46 cuerpos. Los servicios de emergencia están trabajando en la recuperación y el rescate de los demás”, aseguró el agente.

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Por su lado, el jefe de operaciones en el estado de la de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA, en inglés), Abubakar Tukur, confirmó los hechos pero no ofreció un recuento de muertos.

“Es cierto. Se han reportado víctimas mortales, pero no aún no disponemos de todos los detalles”, puntualizó.

Los accidentes de barcas y transbordadores son frecuentes en Nigeria, especialmente en las zonas rurales, y suelen atribuirse al hacinamiento de pasajeros, el mantenimiento deficiente de las embarcaciones y el incumplimiento de las normas de navegación.